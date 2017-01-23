Сирійська опозиція в Астані наполягатиме на звільненні ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Угруповання в складі опозиційної Вільної сирійської армії (ВСА) на переговорах в Астані має намір наполягати на звільненні ув’язнених і полегшенні гуманітарного доступу в обложені райони на додаток до закріплення режиму перемир’я, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Про таке йдеться в повідомленні, поширеному ССА в зв’язку з майбутніми переговорами.
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“Цілі ССА на переговорах в Астані — успішне встановлення перемир’я і, таким чином, створення умов для політичного процесу; полегшення доступу гуманітарної допомоги в обложені райони; звільнення ув’язнених з в’язниць режиму,”- йдеться в заяві.
З угруповань у складі делегації опозиції на переговорах в Астані в ССА входять “Шухада аль-Іслам”, “Аль-Фірка ас-Сахіл аль-Уля”, об’єднання “Фастак”, “Джейш аль-Изза”, “Аль-Джебхат аш Шамія ”," Джейш ан-Наср “, що діють, в основному, в провінціях Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія.
Раніше представник ООН прибув до Астани для участі в переговорах щодо Сирії.
Також в Астану прибули делегації Росії, Туреччини, Ірану, делегація опозиції Сирії прибула в столицю Казахстану.
Як повідомляв УНН, опозиція Сирії назвала умови об’єднання з військами Б.Асада.
Нагадаємо, переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне розв’язання збройного конфлікту мають розпочатися 23 січня в Астані. Вони пройдуть під егідою Росії, Туреччини та Ірану. Анкара підтримує сирійських повстанців та водночас протистоїть курдським “Загонам народної самооборони”. Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада, пише видання.