Сирийская оппозиция в Астане будет настаивать на освобождении заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Группировка в составе оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) на переговорах в Астане намерена настаивать на освобождении заключенных и облегчении гуманитарного доступа в осажденные районы в дополнение к закреплению режима перемирия, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Об этом говорится в сообщении, распространенном ССА в связи с предстоящими переговорами.
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"Цели ССА на переговорах в Астане - успешное установление перемирия и, таким образом, создание условий для политического процесса облегчения доступа гуманитарной помощи в осажденные районы; освобождение заключенных из тюрем режима", - говорится в заявлении.
Из группировок в составе делегации оппозиции на переговорах в Астане в ССА входят "Шухада аль-Ислам", "Аль-Фирка ас-Сахил аль-Уля", объединение "Фастак", "Джейш аль-Изза", "Аль-Джебхат аш Шамия","Джейш ан-Наср", действующие в основном в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия.
Ранее представитель ООН прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии.
Также в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана, делегация оппозиции Сирии прибыла в столицу Казахстана.
Как сообщал УНН, оппозиция Сирии назвала условия объединения с войсками Б.Асада.
Напомним, переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решении вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана. Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада, пишет издание.