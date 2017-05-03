Сирійська опозиція призупинила участь у переговорах в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Представники сирійської збройної опозиції на переговорах в Астані оголосила про призупинення обговорення плану мирного врегулювання. Про це повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
Як зазначає видання, причиною призупинення обговорення плану мирного врегулювання представники опозиції називають продовження бомбардування сирійськими урядовими військами підконтрольних опозиції територій навіть на момент переговорів.
Зазначається, що радник Вищого комітету щодо переговорів сирійської опозиції Ях'я аль-Аріді уточнив, що їхня делегація лише призупинила, але не припинила участь у переговорах, і може повернутися у разі нормалізації військової ситуації.
"Це означає, що повністю від діалогу ми не відмовляємося", - сказав він.
Директор Департаменту країн Азії та Африки МЗС Казахстану Айдарбек Тумата у коментарі російським ЗМІ, пояснив цей крок завершенням програми переговорів, яку запланували на середу.
"Делегація опозиції бере участь, приїхало 19 людей з різних угруповань. Зараз просто делегація виїхала, тому що у них завершилися усі зустрічі", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, в Астані 3-4 травня запланований четвертий раунд міжнародної зустрічі щодо Сирії на високому рівні. Участь у зустрічі підтвердили всі учасники астанинського процесу.