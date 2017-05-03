Сирийская оппозиция приостановила участие в переговорах в Астане

Как отмечает издание, причиной приостановки обсуждения плана мирного урегулирования представители оппозиции называют продолжение бомбардировки сирийскими правительственными войсками подконтрольных оппозиции территорий даже на момент переговоров.

Отмечается, что советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди уточнил, что их делегация только приостановила, но не прекратила участие в переговорах, и может вернуться в случае нормализации военной ситуации.

"Это означает, что полностью от диалога мы не отказываемся", - сказал он.

Директор Департамента стран Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Тумата в комментарии российским СМИ, объяснил этот шаг завершением программы переговоров, которую запланировали на среду.

"Делегация оппозиции участвует, приехало 19 человек из разных группировок. Сейчас просто делегация уехала, потому что у них завершились все встречи", - подчеркнул дипломат.

Напомним, в Астане 3-4 мая запланирован четвертый раунд международной встречи по Сирии на высоком уровне. Участие во встрече подтвердили все участники астанинского процесса.