Сирійська опозиція повідомила про повне зруйнування авіабази Шайрат

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у результаті бомбардування загинули четверо сирійських військовослужбовців, в тому числі генерал, кількість поранених йде на десятки.

Сирійська опозиція привітала дії США. Представник опозиційної коаліції Ахмад Рамадан висловив надію на те, що США продовжать авіаудари і повністю виведуть з ладу авіацію президента Сирії Башара Асада. А.Рамадан стверджував, що на авіабазі Шайрат виготовляються бочкові бомби, а ракети оснащуються боєголовками з хімічними речовинами.

Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.

Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.