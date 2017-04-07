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Сирійська опозиція повідомила про повне зруйнування авіабази Шайрат

Сирійська опозиція повідомила про повне зруйнування авіабази Шайрат

Київ • УНН

 • 9364 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. База сирійських ВПС Шайрат в провінції Хомс майже повністю зруйнована в результаті американського ракетного удару в ніч на п'ятницю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у результаті бомбардування загинули четверо сирійських військовослужбовців, в тому числі генерал, кількість поранених йде на десятки.

Сирійська опозиція привітала дії США. Представник опозиційної коаліції Ахмад Рамадан висловив надію на те, що США продовжать авіаудари і повністю виведуть з ладу авіацію президента Сирії Башара Асада. А.Рамадан стверджував, що на авіабазі Шайрат виготовляються бочкові бомби, а ракети оснащуються боєголовками з хімічними речовинами.

Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.

Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.

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