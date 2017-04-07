Сирийская оппозиция сообщила о полном разрушении авиабазы Шайрат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. База сирийских ВВС Шайрат в провинции Хомс почти полностью разрушена в результате американского ракетного удара в ночь на пятницу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате бомбардировки погибли четверо сирийских военнослужащих, в том числе генерал, количество раненых идет на десятки.
Сирийская оппозиция поздравила действия США. Представитель оппозиционной коалиции Ахмад Рамадан выразил надежду на то, что США продолжат авиаудары и полностью выведут из строя авиацию президента Сирии Башара Асада. А.Рамадан утверждал, что на авиабазе Шайрат изготавливаются бочковые бомбы, а ракеты оснащаются боеголовками с химическими веществами.
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.