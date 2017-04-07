Сирійська армія заявила про шість жертв ракетного удару США

Сирійські сили заявили, що реагуватимуть, продовжуючи свою кампанію, щоб "розбити тероризм" і відновити мир і безпеку для всіх у Сирії.

У заяві командування армії напад у п'ятницю описано як акт "неприхованої агресії", і сказано, що це зробило Сполучені Штати "партнером" "Ісламської держави", "Фронту ан-Нусра" та інших "терористичних організацій".

Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.

Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.