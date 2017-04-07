Сирийская армия заявила о шести жертвах ракетного удара США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сирийская армия заявила, что в результате ракетного удара по одной из сирийских авиабаз были убиты шесть человек и был нанесен значительный ущерб, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сирийские силы заявили, что будут реагировать, продолжая свою кампанию, чтобы "разбить терроризм" и восстановить мир и безопасность для всех в Сирии.
В заявлении командования армии нападение в пятницу описано как акт "неприкрытой агрессии", и сказано, что это сделало Соединенные Штаты "партнером" "Исламского государства", "Фронта ан-Нусра" и других "террористических организаций".
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.