Сирійська армія відбила в "Ісламської держави" місто Дейр-ез-Зор

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сирійська урядова армія відвоювала в бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава” місто Дейр-ез-Зор. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Урядові сили та союзні бійці ... за повітряної підтримки Росії мають повний контроль над містом Дейр-ез-Зор”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтвердження цієї інформації від офіційних джерел поки не надходило.

“Бій закінчився, зараз тривають операції із зачистки”, — додав директор Центру Рамі Абдель Рахман.

Як повідомляв УНН, офіційний Дамаск продовжує вважати Ракку захопленою.

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