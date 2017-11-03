Сирійська армія відбила в "Ісламської держави" місто Дейр-ез-Зор

“Урядові сили та союзні бійці ... за повітряної підтримки Росії мають повний контроль над містом Дейр-ез-Зор”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтвердження цієї інформації від офіційних джерел поки не надходило.

“Бій закінчився, зараз тривають операції із зачистки”, — додав директор Центру Рамі Абдель Рахман.

Як повідомляв УНН, офіційний Дамаск продовжує вважати Ракку захопленою.