Сирийская армия отбила у "Исламского государства" город Дейр-эз-Зор

“Правительственные силы и союзные бойцы ... за воздушной поддержки России имеют полный контроль над городом Дейр-эз-Зор”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждение этой информации от официальных источников пока не поступало.

“Бой закончился, сейчас ведутся операции по зачистке”, — добавил директор Центра Рами Абдель Рахман.

Как сообщал УНН, официальный Дамаск продолжает считать Ракку захваченной .