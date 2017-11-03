Сирийская армия отбила у "Исламского государства" город Дейр-эз-Зор
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сирийская правительственная армия отвоевала у боевиков террористической группировки “Исламское государство” город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Правительственные силы и союзные бойцы ... за воздушной поддержки России имеют полный контроль над городом Дейр-эз-Зор”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подтверждение этой информации от официальных источников пока не поступало.
“Бой закончился, сейчас ведутся операции по зачистке”, — добавил директор Центра Рами Абдель Рахман.
Как сообщал УНН, официальный Дамаск продолжает считать Ракку захваченной .