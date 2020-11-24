Сирія заявила про авіаудар з боку Ізраїлю

Повідомляється, що авіаудар був нанесений по висоті Мане на південь від провінції Ель-Кунейтра на Голанських висотах.

Сирійська сторона повідомляє, що їхнє ППО відбило більшу частину ударів і збиток від обстрілу не був значним.

Ізраїльська сторона поки не коментує події.

Нагадаємо, 18 листопада Ізраїль заявив про нанесення ударів по цілям на сирійській території, пов'язаним з іранськими силами спеціального призначення "Аль-Кудс".