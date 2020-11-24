Сирія заявила про авіаудар з боку Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Армія Ізраїлю завдала ракетних ударів по околицях на південь від сирійської провінції Дамаск з боку Голанських висот, повідомляє сирійське агентство SANA, передає УНН.
Повідомляється, що авіаудар був нанесений по висоті Мане на південь від провінції Ель-Кунейтра на Голанських висотах.
Сирійська сторона повідомляє, що їхнє ППО відбило більшу частину ударів і збиток від обстрілу не був значним.
Ізраїльська сторона поки не коментує події.
Нагадаємо, 18 листопада Ізраїль заявив про нанесення ударів по цілям на сирійській території, пов'язаним з іранськими силами спеціального призначення "Аль-Кудс".