Сирия заявила об авиаударе со стороны Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Армия Израиля нанесла ракетные удары по окрестностям к югу от сирийской провинции Дамаск со стороны Голанских высот, сообщает сирийское агентство SANA, передает УНН.
Сообщается, что авиаудар был нанесен по высоте Манэе к югу от провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах.
Сирийская сторона сообщает, что их ПВО отразила большую часть ударов и ущерб от обстрела был не значительным.
Израильская сторона пока не комментирует.
Напомним, 18 ноября Израиль заявил о нанесении ударов по целям на сирийской территории, связанным с иранскими силами специального назначения “Аль-Кудс”.