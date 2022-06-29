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Сирія вилучила рекордні 2,3 тонни каптагону

Сирія вилучила рекордні 2,3 тонни каптагону

Київ • УНН

 • 105495 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Сирійські підрозділи боротьби з наркотиками вилучили рекордну партію в 2,3 тонни стимулятора амфетамінового ряду, відомого як каптагон. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Правоохоронці виявили 2,3 тонни каптагону, захованих у сталевих механізмах усередині контейнерів, готових залишити середземноморський порт Латакія.

"Вага конфіскованих сумок склала 2310 кілограми", - йдеться в повідомленні. Також було здійснено 10 арештів та конфісковано кілька транспортних засобів.

Враховуючи те, що кілограм каптагону, за оцінками, становить близько 6000 таблеток, загальна кількість вилучених таблеток перевищує 14 мільйонів, що є найбільшою виявленою партією сирійським урядом за останні роки.

У кількох нещодавніх повідомленнях високопосадовці уряду і апарату безпеки президента Башара Асада звинувачувалися в тому, що вони стоять у центрі торгівлі каптагоном.

За даними AFP, знахідка стане найбільшою із зареєстрованих цього року, і загальна кількість таблеток, вилучених у першій половині 2022 року, перевищить 145 мільйонів штук у всьому регіоні.

Сирійське міністерство не уточнило, коли саме було зроблено вилучення, ким були затримані і яким був передбачуваний пункт призначення партії.

Доповнення

Переважна більшість каптагону, який отримав свою назву від колись легальних ліків від нарколепсії, виробляється в Сирії та Лівані та контрабандою доставляється на основний споживчий ринок у країнах Перської затоки.

Грунтуючись на роздрібній вартості каптагону за найбільш консервативними оцінками виробництва, вважається, що економіка каптагону, що росте, перевищує п'ять мільярдів доларів.

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