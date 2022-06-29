Сирия изъяла рекордные 2,3 тонны каптагона
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сирийские подразделения по борьбе с наркотиками изъяли рекордную партию в 2,3 тонны стимулятора амфетаминового ряда, известного как каптагон. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.
Детали
Правоохранители обнаружили 2,3 тонны каптагона, спрятанных в стальных механизмах внутри контейнеров, готовых покинуть средиземноморский порт Латакия.
"Вес конфискованных сумок составил 2310 килограмма", - говорится в сообщении. Также было произведено 10 арестов и конфисковано несколько транспортных средств.
Учитывая, что килограмм каптагона, по оценкам, составляет около 6000 таблеток, общее количество изъятых таблеток превышает 14 миллионов, что является крупнейшей обнаруженной партией сирийским правительством за последние годы.
В нескольких недавних сообщениях высокопоставленные должностные лица правительства и аппарата безопасности президента Башара Асада обвинялись в том, что они стоят в центре торговли каптагоном.
По данным AFP, находка станет самой большой из зарегистрированных в этом году, и общее количество таблеток, изъятых в первой половине 2022 года, превысит 145 миллионов штук во всем регионе.
Сирийское министерство не уточнило, когда именно было сделано изъятие, кто были задержаные и каким был предполагаемый пункт назначения партии.
Дополнение
Подавляющее большинство каптагона, получившего свое название от некогда легального лекарства от нарколепсии, производится в Сирии и Ливане и контрабандой доставляется на основной потребительский рынок в странах Персидского залива.
Основываясь на розничной стоимости каптагона по наиболее консервативным оценкам производства, считается, что растущая экономика каптагона превышает пять миллиардов долларов.