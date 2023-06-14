Сирени лунають по всій Україні: оголошено масштабну повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу - сирени лунають у всіх областях, передає УНН.
Деталі
"Вся Україна - ракетна небезпека! Виліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, рф", - повідомляє Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
Крім того, Telegram-канал повідомляв, що є "загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту".
У ДСНС також повідомили, що в Україні оголошено сигнал «Повітряна тривога» і закликали українців перебувати в безпеці.