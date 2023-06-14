Сирены раздаются по всей Украине: объявлена масштабная воздушная тревога

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"Вся Украина - ракетная опасность! Вылет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, рф", - сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

Кроме того, Telegram-канал сообщал, что есть "угроза применения ракет с баллистической траекторией полета".

В ГСЧС также сообщили, что в Украине объявлен сигнал "Воздушная тревога" и призвали украинцев находиться в безопасности.