Сину письменниці Т.Толстої заборонили в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну дизайнеру, сину російської письменниці Тетяни Толстої Артемію Лебедєву. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну вказаному Вами в запиті громадянину РФ у зв'язку з вчинення ним діяльності, спрямованої на нанесення шкоди в сфері інформаційної безпеки"..... Зазначений в запиті громадянин - це я. Чому не можна в офіційній відповіді нормально написати, кому заборонений в'їзд?", - написав А.Лебедєв, оприлюднивши на своїй сторінці відповідь СБУ на інформаційний запит "Апостроф".
При цьому дизайнер наголосив, що 10% читачів його блогу - з України, а його вплив на безпеку "як раніше був, так і зараз нікуди не дінеться".
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Довідка: Артемій Лебедєв заснував студію, що виконала понад 2760 робіт, серед яких фірмові стилі, книги, журнали, знаки, логотипи, графічні та фізичні інтерфейси, сайти, об'єкти промдизайну та промграфіки, вітрини.
Наприкінці квітня 2016 року без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України відвідав території Луганської та Донецької областей, що перебують під контролем терористів та військових збройних сил Росії, внаслідок чого Центром «Миротворець» Артемій Лебедєв був внесений до бази даних осіб підозрюваних у скоєнні злочинів проти громадської безпеки.