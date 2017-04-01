Сыну писательницы Т.Толстой запретили въезд в Украину

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68609 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108879 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120166 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114400 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107338 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103793 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157746 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сыну писательницы Т.Толстой запретили въезд в Украину

Сыну писательницы Т.Толстой запретили въезд в Украину

Киев  •  УНН

 • 17301 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину дизайнеру, сыну русской писательницы Татьяны Толстой Артемию Лебедеву. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение ущерба в сфере информационной безопасности” ..... Указанный в запросе гражданин — это я. Почему нельзя в официальном ответе нормально написать, кому запрещен въезд?“, — написал А.Лебедев, обнародовав на своей странице ответ СБУ на информационный запрос “Апостроф”.

При этом дизайнер отметил, что 10% читателей его блога — из Украины, а его влияние на безопасность “как раньше была, так и сейчас никуда не денется”.

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Справка: Артемий Лебедев основал студию, которая выполнила более 2760 работ, среди которых фирменные стили, книги, журналы, знаки, логотипы, графические и физические интерфейсы, сайты, объекты промдизайна и промграфикы, витрины.

В конце апреля 2016 без соответствующего разрешения Государственной пограничной службы Украины посетил территории Луганской и Донецкой областей, перебують под контролем террористов и военных вооруженных сил России, в результате чего Центром “Миротворец” Артемий Лебедев был внесен в базу данных лиц, подозреваемых в совершении преступлений против общественной безопасности.

Украинские Национальные Новости

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