Сыну писательницы Т.Толстой запретили въезд в Украину

“Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение ущерба в сфере информационной безопасности” ..... Указанный в запросе гражданин — это я. Почему нельзя в официальном ответе нормально написать, кому запрещен въезд?“, — написал А.Лебедев, обнародовав на своей странице ответ СБУ на информационный запрос “Апостроф”.

При этом дизайнер отметил, что 10% читателей его блога — из Украины, а его влияние на безопасность “как раньше была, так и сейчас никуда не денется”.

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Справка: Артемий Лебедев основал студию, которая выполнила более 2760 работ, среди которых фирменные стили, книги, журналы, знаки, логотипы, графические и физические интерфейсы, сайты, объекты промдизайна и промграфикы, витрины.

В конце апреля 2016 без соответствующего разрешения Государственной пограничной службы Украины посетил территории Луганской и Донецкой областей, перебують под контролем террористов и военных вооруженных сил России, в результате чего Центром “Миротворец” Артемий Лебедев был внесен в базу данных лиц, подозреваемых в совершении преступлений против общественной безопасности.