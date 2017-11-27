Сину нардепа Попова та іншому неповнолітньому повідомили про підозру за напад
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру сину народного депутата України Ігоря Попова та ще одному неповнолітньому за розбійний напад на магазин в Оболонському районі Києва, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.
"За погодження Київської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру двом неповнолітнім особам, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", що розташований у Оболонському районі столиці. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 КК України", - йдеться у повідомленні.
Наразі, за інформацією прокуратури, місцева прокуратура підготовила клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою затриманим.
Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.