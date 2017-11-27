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Сину нардепа Попова та іншому неповнолітньому повідомили про підозру за напад

Сину нардепа Попова та іншому неповнолітньому повідомили про підозру за напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру сину народного депутата України Ігоря Попова та ще одному неповнолітньому за розбійний напад на магазин в Оболонському районі Києва, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.

"За погодження Київської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру двом неповнолітнім особам, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", що розташований у Оболонському районі столиці. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 КК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за інформацією прокуратури, місцева прокуратура підготовила клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою затриманим.

Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування. 

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова. 

Українські Національні Новини

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