Сыну нардепа Попова и другому несовершеннолетнему сообщили о подозрении за нападение

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №5 сообщено о подозрении двум несовершеннолетним, которые накануне совершили разбойное нападение на магазин "Праздничный", который расположен в Оболонском районе столицы. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас, по информации прокуратуры, местная прокуратура подготовила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей задержанным.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.