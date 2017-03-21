Синоптики завтра обіцяють Україні до +17

“В західних і північних областях у п’ятницю та суботу (24-25 березня) може бути невеликий дощ. Решта територій — без опадів. Температура повітря, нічна від 1 до 5 градусів тепла, а денна — завтра 12-17 (градусів тепла — ред.) в Україні. В наступні дні буде дещо прохолодніше. Це на три дні. На тому (наступному) тижні є загроза похолодання”, — повідомила Л.Савченко.

Нагадаємо, 21 березня в Україні переважатиме мінлива хмарність.