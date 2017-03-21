Синоптики завтра обещают Украине до +17
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра в Украине температура воздуха днем поднимется до +17 градусов, однако на следующей неделе все еще есть угроза похолодания. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"В западных и северных областях в пятницу и субботу (24-25 марта) может быть небольшой дождь. Остальные территории - без осадков. Температура воздуха, ночная от 1 до 5 градусов тепла, а дневная - завтра 12-17 (градусов тепла - ред.) В Украине. В последующие дни будет несколько прохладнее. Это на три дня. На следующей неделе есть угроза похолодания", - сообщила Л.Савченко.
Напомним, 21 марта в Украине будет преобладать переменная облачность.