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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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11 марта, 13:46 • 121766 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106998 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107841 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Синоптики завтра обещают Украине до +17

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра в Украине температура воздуха днем ​​поднимется до +17 градусов, однако на следующей неделе все еще есть угроза похолодания. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"В западных и северных областях в пятницу и субботу (24-25 марта) может быть небольшой дождь. Остальные территории - без осадков. Температура воздуха, ночная от 1 до 5 градусов тепла, а дневная - завтра 12-17 (градусов тепла - ред.) В Украине. В последующие дни будет несколько прохладнее. Это на три дня. На следующей неделе есть угроза похолодания", - сообщила Л.Савченко.

Напомним, 21 марта в Украине будет преобладать переменная облачность.

Украинские Национальные Новости

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