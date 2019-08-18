Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні в Україні прогнозується хмарність з проясненнями, місцями — дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“В Україні без опадів, лише вдень у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза”, — повідомили синоптики.
Вітер прогнозується змінних напрямків — 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях місцями 7-10°; вдень 21-26°, у південних областях та на Закарпатті до 29°.
Нагадаємо, спека повернеться в Україну на початку наступного тижня, подекуди повітря прогріється до 33 градусів тепла.