Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в Украине прогнозируется облачность с прояснениями, местами — дождь. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
“В Украине без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза”, — сообщили синоптики.
Ветер прогнозируется переменных направлений — 3-8 м/с. Температура ночью 11-16 °, в западных областях местами 7-10°; днем 21-26 °, в южных областях и на Закарпатье до 29 °.
Напомним, жара вернется в Украину в начале следующей недели, иногда воздух прогреется до 33 градусов тепла.