Синоптики розповіли, якою буде погода завтра

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні у середу, 25 вересня, очікується погода переважно без опадів, вночі заморозки до 5 градусів із позначкою "мінус", удень - до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Найближчої доби без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень дощ; вночі на півночі країни та Лівобережжі на грунті та в повітрі заморозки 0-5°, на решті території нічна температура 2-10° тепла, вдень 13-18° тепла, у західних та південних областях до 21°", - вказали синоптики.

Також вказано, що 26-27 вересня в Україні, крім сходу, невеликі та помірні дощі; температура вночі 4-12° тепла, у східних областях 26 вересня на грунті заморозки 0-3°, вдень в Україні 12-19° тепла.

Нагадаємо, в Україні 24 вересня сухо, вночі - заморозки, вдень температура повітря сягатиме 22 градусів тепла.

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