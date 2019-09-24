Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

"В ближайшие сутки без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем дождь, ночью на севере страны и Левобережье на почве и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории ночная температура 2-10° тепла, днем 13-18° тепла, в западных и южных областях до 21°", - указали синоптики.

Также указано, что 26-27 сентября в Украине, кроме востока, небольшие и умеренные дожди; температура ночью 4-12° тепла, в восточных областях 26 сентября на почве заморозки 0-3°, днем в Украине 12-19° тепла.

Напомним, в Украине 24 сентября сухо, ночью - заморозки, днем температура воздуха будет достигать 22 градусов тепла.