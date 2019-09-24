Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине в среду, 25 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, ночью заморозки до 5 градусов с отметкой "минус", днем - до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие сутки без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем дождь, ночью на севере страны и Левобережье на почве и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории ночная температура 2-10° тепла, днем 13-18° тепла, в западных и южных областях до 21°", - указали синоптики.
Также указано, что 26-27 сентября в Украине, кроме востока, небольшие и умеренные дожди; температура ночью 4-12° тепла, в восточных областях 26 сентября на почве заморозки 0-3°, днем в Украине 12-19° тепла.
Напомним, в Украине 24 сентября сухо, ночью - заморозки, днем температура воздуха будет достигать 22 градусов тепла.