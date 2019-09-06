Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У найближчі три доби в Україні без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень 8-9 серпня короткочасні дощі з грозами. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Температура повітря у ці дні, 7-9 вересня, вночі 8-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 22-28°, у південній частині, місцями в центральних, завтра і в східних областях до 30°.
Вітер східний, південно-східний, помірний, 9 вересня на заході країни та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, в Україні 6 вересня до 30 градусів тепла.