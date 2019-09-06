Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

Температура воздуха в эти дни, 7-9 сентября, ночью 8-15°, на побережье морей до 18°; днем 22-28°, в южной части, местами в центральных, завтра и в восточных областях до 30°.

Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, 9 сентября на западе страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, в Украине 6 сентября до 30 градусов тепла.