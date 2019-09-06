Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем 8-9 августа кратковременные дожди с грозами. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Температура воздуха в эти дни, 7-9 сентября, ночью 8-15°, на побережье морей до 18°; днем 22-28°, в южной части, местами в центральных, завтра и в восточных областях до 30°.
Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, 9 сентября на западе страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Напомним, в Украине 6 сентября до 30 градусов тепла.