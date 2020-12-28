Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

“31 грудня - 1 січня в Україні буде доволі тепла і бездощова погода. Опади будуть лише на заході нашої країни - у вигляді дощу. У Карпатах це буде дощ з мокрим снігом - решта територій без опадів. І доволі тепла в нас новорічна ніч. Тобто, нічні температури в межах від 0 до +5, найхолодніший регіон - це у нас схід, північний схід нашої країни - там близько 0 нічні температури. А решта територій, скажімо так, в межах 3-5 градусів. На Одещині, південь Одещини - там навіть до 6-7 градусів нічна температура. І денні температури в межах 5-10 градусів тепла по всій Україні”, - сказав Владислав Білик.

Він зазначив, що тільки на крайньому сході України буде ближче до +2-3 градусів.

“От такі погодні умови нас очікують в новорічну ніч і в перший день нового року. Не є це, такі температурні показники, аномальними. Були вони і раніше зафіксовані, схожі погодні умови. Єдине що - так, незвично для Нового року. Всі бажають мати в Новий рік якийсь морозець невеликий, сніжок. На жаль, цього року не буде такого”, - додав експерт.

Він зазначив, що у 2021 році всі кліматичні норми будуть змінюватись.

“Якщо говорити про норми, то дійсно, вони високі (температурні показники - ред.) для тих стандартів, які ми використовуємо. Але повірте, що в 2021-у ці стандарти зміняться, і вже будуть не такі вони високі і не такі страшні, зміни клімату”, - додав Білик.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, але наступний рік все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

Також нагадаємо, психолог дала поради, як зберегти святковий новорічний настрій в умовах пандемії.