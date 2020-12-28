Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 10619 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 16001 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 25063 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 35346 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 58791 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 104525 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 189609 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211045 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182742 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173052 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 14923 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 31796 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 60721 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 37686 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 27739 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 10605 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 28681 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 217882 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 247609 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 334823 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 4728 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 6002 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 11387 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12850 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 61320 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

Київ • УНН

 • 18067 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Україні 31 грудня та 1 січня очікується доволі тепла і бездощова погода. По всій Україні у новорічну ніч температура буде від 0 до +7 градусів. Про це в коментарі УНН розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

“31 грудня - 1 січня в Україні буде доволі тепла і бездощова погода. Опади будуть лише на заході нашої країни - у вигляді дощу. У Карпатах це буде дощ з мокрим снігом - решта територій без опадів. І доволі тепла в нас новорічна ніч. Тобто, нічні температури в межах від 0 до +5, найхолодніший регіон - це у нас схід, північний схід нашої країни - там близько 0 нічні температури. А решта територій, скажімо так, в межах 3-5 градусів. На Одещині, південь Одещини - там навіть до 6-7 градусів нічна температура. І денні температури в межах 5-10 градусів тепла по всій Україні”, - сказав Владислав Білик.

Він зазначив, що тільки на крайньому сході України буде ближче до +2-3 градусів.

“От такі погодні умови нас очікують в новорічну ніч і в перший день нового року. Не є це, такі температурні показники, аномальними. Були вони і раніше зафіксовані, схожі погодні умови. Єдине що - так, незвично для Нового року. Всі бажають мати в Новий рік якийсь морозець невеликий, сніжок. На жаль, цього року не буде такого”, - додав експерт.

Він зазначив, що у 2021 році всі кліматичні норми будуть змінюватись.

“Якщо говорити про норми, то дійсно, вони високі (температурні показники - ред.) для тих стандартів, які ми використовуємо. Але повірте, що в 2021-у ці стандарти зміняться, і вже будуть не такі вони високі і не такі страшні, зміни клімату”, - додав Білик.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, але наступний рік все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

Також нагадаємо, психолог дала поради, як зберегти святковий новорічний настрій в умовах пандемії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99