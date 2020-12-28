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Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине 31 декабря и 1 января ожидается достаточно теплая и бездождевая погода. По всей Украине в новогоднюю ночь температура будет от 0 до +7 градусов. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

"31 декабря - 1 января в Украине будет довольно теплая и бездождевая погода. Осадки будут только на западе нашей страны - в виде дождя. В Карпатах это будет дождь с мокрым снегом - остальные территории без осадков. И достаточно теплая у нас новогодняя ночь. То есть, ночные температуры в пределах от 0 до +5, самый холодный регион - это у нас восток, северо-восток нашей страны - там около 0 ночные температуры. А остальная территория, скажем так, в пределах 3-5 градусов. В Одесской области, юг Одесской области - там даже до 6-7 градусов ночная температура. И дневные температуры в пределах 5-10 градусов тепла по всей Украине", - сказал Владислав Билык.

Он отметил, что только на крайнем востоке Украины будет ближе к +2-3 градусам.

"Вот такие погодные условия нас ожидают в новогоднюю ночь и в первый день нового года. Не является это, такие температурные показатели, аномальными. Были они и раньше зафиксированы, похожие погодные условия. Единственное что - да, непривычно для Нового года. Все хотят, что бы был в Новый год какой-то морозец небольшой, снежок. К сожалению, в этом году не будет такого", - добавил эксперт.

Он отметил, что в 2021 году все климатические нормы будут меняться.

"Если говорить о нормах, то действительно, они высокие (температурные показатели - ред.) для тех стандартов, которые мы используем. Но поверьте, что в 2021-м эти стандарты изменятся, и уже будут не такие они высокие и не такие страшные, изменения климата", - добавил Билык.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, но следующий год все равно останется одним из шести самых теплых лет.

Также напомним, психолог дала советы, как сохранить праздничное новогоднее настроение в условиях пандемии.

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