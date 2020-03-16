Синоптики розповіли про погоду на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні у вівторок, 17 березня, вночі на північному заході країни невеликий дощ з мокрим снігом, вдень у більшості північних областей місцями невеликий дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби переважно без опадів, лише завтра вночі на північному заході країни невеликий дощ з мокрим снігом, вдень у більшості північних областей місцями невеликий дощ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, найближчої ночі у Карпатах, південній та східній частинах до 8° морозу; вдень 17 березня 4-9° тепла, у західних та південно-західних областях 10-13°, 18-19 березня поступове підвищення денної температури на 3-5°.
Нагадаємо, у Карпатах намело понад метр снігу.