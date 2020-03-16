Синоптики рассказали о погоде на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине во вторник, 17 марта, ночью на северо-западе страны небольшой дождь с мокрым снегом, днем в большинстве северных областей местами небольшой дождь. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток преимущественно без осадков, лишь завтра ночью на северо-западе страны небольшой дождь с мокрым снегом, днем в большинстве северных областей местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, ближайшей ночью в Карпатах, южной и восточной частях до 8° мороза; днем 17 марта 4-9° тепла, в западных и юго-западных областях 10-13°, 18-19 марта постепенное повышение дневной температуры на 3-5°.
Напомним, в Карпатах намело больше метра снега.