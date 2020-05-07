Синоптики розповіли, коли не дощитиме по всій Україні

"Найближчої доби пройдуть невеликі дощі, вночі в західних областях, вдень на Правобережжі без опадів; 9-10 травня переважно без опадів, лише на сході, вдень і на заході країни місцями невеликий короткочасний дощ", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний, західний, 5-12 м/с, завтра вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-9° тепла, в Карпатах заморозки 0-3°, вдень 12-18° тепла, 9 травня на крайньому заході, 10 травня на Правобережжі 18-23°.

Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.