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Синоптики рассказали, когда перестанут идти дожди по всей Украине

Киев • УНН

 • 45650 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине завтра, 8 мая, еще будет дождливо, только на Правобережье осадков не ожидается, а 9-10 мая на территории страны преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики рассказали, когда перестанут идти дожди по всей Украине

"В ближайшие сутки пройдут небольшие дожди, ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков; 9-10 мая преимущественно без осадков, лишь на востоке, днем и на западе страны местами небольшой кратковременный дождь", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с, завтра днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, в Карпатах заморозки 0-3°, днем 12-18° тепла, 9 мая на крайнем западе, 10 мая на Правобережье 18-23°.

Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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