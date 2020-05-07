Синоптики рассказали, когда перестанут идти дожди по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине завтра, 8 мая, еще будет дождливо, только на Правобережье осадков не ожидается, а 9-10 мая на территории страны преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие сутки пройдут небольшие дожди, ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков; 9-10 мая преимущественно без осадков, лишь на востоке, днем и на западе страны местами небольшой кратковременный дождь", - сообщили синоптики.
Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с, завтра днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-9° тепла, в Карпатах заморозки 0-3°, днем 12-18° тепла, 9 мая на крайнем западе, 10 мая на Правобережье 18-23°.
Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.