Синоптики розповіли, де в Україні вдарить мороз

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Найближчими днями морозу під 12 градусів варто очікувати на сході та північному сході України, найближчої ночі очікується і мокрий сніг на частині території країни. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби переважно без опадів, лише найближчої ночі у північних та центральних областях місцями невеликий мокрий сніг, 20 листопада на заході та півночі країни невеликі опади, переважно у вигляді дощу", - йдеться у повідомленні.

У західних та південних областях місцями, за даними синоптиків, - туман, у східній частині на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у північно-східних та східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях, Криму та на півдні Одещини вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.

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