Синоптики рассказали, где в Украине ударит мороз
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В ближайшие дни мороза под 12 градусов стоит ожидать на востоке и северо-востоке Украины, ближайшей ночью ожидается и мокрый снег на части территории страны. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью в северных и центральных областях местами небольшой мокрый снег, 20 ноября на западе и севере страны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя", - говорится в сообщении.
В западных и южных областях местами, по данным синоптиков, - туман, в восточной части на дорогах гололедица.
Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в северо-восточных и восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; в западных областях, Крыму и на юге Одесской области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.
Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.