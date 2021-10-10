Синоптики прогнозують з вівторка дощі у більшості областей

13 жовтня в Україні, крім західної частини, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у понеділок в західних та північних областях місцями 0-3° морозу, у вівторок на півдні та сході країни, 13 жовтня і в центральних областях 4-9° тепла; вдень 9-15°, 12-13 жовтня у західних областях 5-10° тепла, на півдні та сході країни, у понеділок і Закарпатті 13-18°.

На Київщині завтра без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Києві 0-2° тепла; вдень 12-15°.