Синоптики прогнозируют со вторника дожди в большинстве областей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Завтра в Украине без осадков, в дальнейшем в большинстве областей временами дожди, лишь во вторник днем на Левобережье, в среду в течение суток на востоке страны преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
13 октября в Украине, кроме западной части, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в понедельник в западных и северных областях местами 0-3° мороза, во вторник на юге и востоке страны, 13 октября и в центральных областях 4-9° тепла; днем 9-15°, 12-13 октября в западных областях 5-10° тепла, на юге и востоке страны, в понедельник и Закарпатье 13-18°.
В Кевской области завтра без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Киеве 0-2° тепла; днем 12-15°.