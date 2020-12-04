Синоптики попередили, що туман у Києві утримається до кінця доби

"До кінця доби 4 грудня в Києві утримається туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, по Україні на цих вихідних очікується суха і місцями вітряна погода, у суботу буде тепліше, в неділю очікується знову зниження температури.



