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Синоптики попередили, що туман у Києві утримається до кінця доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. До кінця доби 4 грудня в Києві утримається туман, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє пресслужба КМДА посилаючись на Укргідрометцентр, передає УНН.

"До кінця доби 4 грудня в Києві утримається туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, по Україні на цих вихідних очікується суха і місцями вітряна погода, у суботу буде тепліше, в неділю очікується знову зниження температури.

Українські Національні Новини

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