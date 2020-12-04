Синоптики предупредили, что туман в Киеве сохранится до конца суток
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. До конца суток 4 декабря в Киеве сохранится туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр, передает УНН.
"До конца суток 4 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.
Кроме того, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.
Напомним, по Украине на этих выходных ожидается сухая и местами ветреная погода, в субботу будет теплее, в воскресенье ожидается снова снижение температуры.