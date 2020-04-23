Синоптики попередили про заморозки майже на всій території України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вночі 23 квітня синоптики прогнозують заморозки на переважній більшості території України І-ІІ рівня небезпечності. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
"За даними УкрГідрометцентру, 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечност - жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, вночі 23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності).
Вночі по м.Києву 23 квітня заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності).
Вночі по Київській області 23 квітня заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності).
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики розповіли про погоду в Україні на четвер, 23 квітня.