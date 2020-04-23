Синоптики предупредили о заморозках почти на всей территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ночью 23 апреля синоптики прогнозируют заморозки на большинстве территории Украины I-II уровня опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
"По данным Укргидрометцентра, 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.
Отмечается, ночью 23 апреля в Сумской области и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5 ° (II уровень опасности).
Ночью по Киеву 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности).
Ночью по Киевской области 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности).
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики рассказали о погоде в Украине на четверг, 23 апреля.