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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51958 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Синоптики предупредили о заморозках почти на всей территории Украины

Синоптики предупредили о заморозках почти на всей территории Украины

Киев  •  УНН

 • 17493 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ночью 23 апреля синоптики прогнозируют заморозки на большинстве территории Украины I-II уровня опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, ночью 23 апреля в Сумской области и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5 ° (II уровень опасности).

Ночью по Киеву 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности).

Ночью по Киевской области 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности).

Как сообщалось ранее в УНН, синоптики рассказали о погоде в Украине на четверг, 23 апреля.

Украинские Национальные Новости

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