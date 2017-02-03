Синоптики попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Синоптики оголосили у горах Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей значний рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За інформацією Укргідрометеоцентру, 3 лютого у гiрських районах Закарпатської області зберігається, у горах Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, у Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
Загалом 3 лютого в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні опади, пориви вітру 15-20м/с. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях ожеледь, налипання мокрого снігу.
В Україні, окрім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
У Києві 3 лютого налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На Київщині налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями сильні опади.
Нагадаємо, 2 лютого на Закарпатті зійшли шість лавин. Пізніше у ДСНС повідомили про сходження ще однієї лавини.