Синоптики предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Синоптики объявили в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей значительный уровень лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"По информации Укргидрометеоцентра, 3 февраля в горных районах Закарпатской области сохраняется, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей объявляется значений (3-й) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
В общем 3 февраля в Карпатах и в Закарпатской области ожидаются сильные осадки, порывы ветра 15-20 м/с. Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях гололед, налипание мокрого снега.
В Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
В Киеве 3 февраля налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В Киевской области налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильные осадки.
Напомним, 2 февраля в Закарпатской области сошли шесть лавин. Позже в ГосЧС сообщили о сходе еще одной лавины.