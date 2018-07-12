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Синоптики попередили про сильні дощі й грози в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Сьогодні в більшості областей Україні очікуються грози й сильні дощі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 липня в Україні, крім Кіровоградської, Одеської, Миколаївскої, Херсонської областей грози; вдень у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській області місцями сильні дощі, у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях подекуди шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше синоптики попередили про пожежну небезпеку в регіонах України.

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