Синоптики попередили про сильні дощі й грози в Україні

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 липня в Україні, крім Кіровоградської, Одеської, Миколаївскої, Херсонської областей грози; вдень у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській області місцями сильні дощі, у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях подекуди шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше синоптики попередили про пожежну небезпеку в регіонах України.