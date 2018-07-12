Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Украине

“По прогнозам Укргидрометцентра, 12 июля в Украине, кроме Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей грозы, днем ​​в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской области местами сильные дожди, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях местами шквалы 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее синоптики предупредили о пожарной опасности в регионах Украины.