Синоптики попередили про різке погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За інформацією Гідрометцентру України, в найближчі дві доби в Україні – сніг, дощ, місцями сильні опади, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Так, 3 лютого в західних, північних та центральних областях сніг та дощ, в Карпатах, на Закарпатті та місцями в північних областях сильні опади. 4 лютого часом мокрий сніг та дощ, у східних та Сумській областях місцями сильні опади, на Лівобережжі подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.
Нагадаємо, сьогодні на Київщині очікується туман, видимість 200-500 м.
Також, як повідомляв УНН, сьогодні найтепліша погода очікується в західних областях, вдень до 0+3°, пройдуть мокрий сніг та дощ. На решті території вночі −6-15°, протягом дня очікується −1-7°, на сході до 10° морозу.