Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По информации Гидрометцентра Украины, в ближайшие двое суток в Украине - снег, дождь, местами сильные осадки, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Так, 3 февраля в западных, северных и центральных областях снег и дождь, в Карпатах, на Закарпатье и местами в северных областях сильные осадки. 4 февраля временами мокрый снег и дождь, в восточных и Сумской областях местами сильные осадки, на Левобережье местами гололед, налипание мокрого снега.
Напомним, сегодня в Киевской области ожидается туман, видимость 200-500 м.
Также, как сообщал УНН, сегодня теплая погода ожидается в западных областях, днем до 0+3°, пройдут мокрый снег и дождь. На остальной территории ночью -6-15°, в течение дня ожидается -1-7°, на востоке до 10° мороза.