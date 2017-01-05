Синоптики попередили про пориви вітру в Києві

За прогнозом Українського гідрометцентру, у найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 5 січня в столиці очікуються пориви вітру 15-17 м/с.

Окрім того, за інформацією синоптиків, у Києві сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.