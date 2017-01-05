Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня, 5 января, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, на дорогах гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие 2 часа и до конца суток 5 января в столице ожидаются порывы ветра 15-17 м/сек.
Кроме того, по информации синоптиков, в Киеве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.